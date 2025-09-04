uma parceria com o Jornal Expresso

Rodrigo Conceição recebe voto de louvor da Câmara de Alenquer
Jovem de Casais da Marmeleira conquistou título de campeão nacional de contra-relógio de cadetes - foto DR

Jovem ciclista da equipa Alenquer-GDM-Anipura sagrou-se campeão nacional de contra-relógio no escalão de cadetes.

O executivo da Câmara Municipal de Alenquer aprovou um voto de louvor ao ciclista da equipa Alenquer-GDM-Anipura, Rodrigo Conceição, por se ter sagrado campeão nacional de contra-relógio no escalão de cadetes (15 e 16 anos). O jovem desportista da formação dos Casais da Marmeleira foi o mais rápido de todos no traçado de 12,1 quilómetros, que cumpriu em 18 minutos e 35 segundos, numa prova realizada a 1 de Agosto, em Mangualde. A competição organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, inserida no Campeonato Nacional de Estrada da categoria, colocou à prova 62 jovens ciclistas.

