Rodrigo Conceição recebe voto de louvor da Câmara de Alenquer

Jovem ciclista da equipa Alenquer-GDM-Anipura sagrou-se campeão nacional de contra-relógio no escalão de cadetes.

O executivo da Câmara Municipal de Alenquer aprovou um voto de louvor ao ciclista da equipa Alenquer-GDM-Anipura, Rodrigo Conceição, por se ter sagrado campeão nacional de contra-relógio no escalão de cadetes (15 e 16 anos). O jovem desportista da formação dos Casais da Marmeleira foi o mais rápido de todos no traçado de 12,1 quilómetros, que cumpriu em 18 minutos e 35 segundos, numa prova realizada a 1 de Agosto, em Mangualde. A competição organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, inserida no Campeonato Nacional de Estrada da categoria, colocou à prova 62 jovens ciclistas.