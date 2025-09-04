uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-04
Desporto Torneio concelhio junta equipas de ...

Torneio concelhio junta equipas de Abrantes em três dias de futebol

Abrantes volta a ser palco do Torneio Concelhio de Pré-Época, competição que reúne as equipas locais que irão disputar os campeonatos da Associação de Futebol de Santarém na nova temporada. O torneio arranca a 5 de Setembro, pelas 20h30, no Campo da CUF em Alferrarede, com o jogo entre o C.D.R.A. “Os Dragões” e o Sport Abrantes e Benfica. No dia seguinte, 6 de Setembro, às 16h00, o Campo Comendador Eduardo Duarte Ferreira, no Tramagal, recebe o encontro entre o Tramagal Sport União e o C.D.R.A. “Os Dragões”. A competição encerra a 7 de Setembro, também às 16h00, no Estádio Municipal de Abrantes, com o confronto entre o Sport Abrantes e Benfica e o Tramagal Sport União. A iniciativa marca o arranque da nova época desportiva e permite às equipas do concelho preparar a temporada oficial.

