Ascensão Duarte encabeça lista do PS à Assembleia Municipal de Rio Maior
Ascensão Duarte - foto DR

Ascensão Duarte é a cabeça de lista do partido Socialista à Assembleia Municipal de Rio Maior. Nascida em Rio Maior, há mais de 60 anos, Ascensão Duarte, é especialista em assuntos europeus e direito comunitário, tem desenvolvido carreira como assessora parlamentar na Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República.
Foi eleita da Assembleia Municipal de Rio Maior durante 12 anos, integrou a comissão política concelhia do PS Rio Maior e desempenhou funções de coordenação em iniciativas nacionais relevantes do Partido Socialista, como os Estados Gerais, em 1994-1995. O trabalho voluntário junto de pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa e a fundação da Associação Portuguesa de Cidadania Ativa, em 2006, traduzem a sua dedicação a causas de solidariedade, cidadania e participação democrática.

