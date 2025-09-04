José Madeira candidata-se à União de Freguesias de Assentiz e Marmeleira

O Partido Socialista de Rio Maior anunciou José Madeira como candidato à presidência da União de Freguesias de Assentiz e Marmeleira nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Nascido em Setembro de 1980, José Madeira reside desde sempre na sua terra natal. Formado na área da electricidade, tem uma forte ligação ao associativismo. Aos 18 anos iniciou a sua participação no Centro Recreativo e Cultural, onde actualmente é presidente da Assembleia Geral. É também um dos fundadores da JUVAZ, associação que presidiu durante uma década. De acordo com a nota de imprensa do PS, José Madeira propõe-se trabalhar com proximidade, ouvir a população e defender os interesses de toda a união de freguesias, promovendo o seu desenvolvimento e valorização.