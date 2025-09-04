Aleitamento materno é tema de encontro em Santarém

Encontro de Saúde Infantil é organizado pela Unidade Local de Saúde Lezíria e tem como tema “Aleitamento Materno: Formar para o Sucesso”. As inscrições estão abertas até final de Setembro.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria vai organizar no dia 6 de Outubro o primeiro Encontro de Saúde Infantil, que terá como tema “Aleitamento Materno: Formar para o Sucesso”. A iniciativa vai decorrer na Escola Superior de Saúde de Santarém e tem prevista a participação de diversos profissionais de saúde especializados, que irão partilhar conhecimentos e estratégias relacionadas com a promoção, apoio e sucesso da amamentação.

O programa será dividido em duas grandes temáticas – “Aleitamento Materno: Começar com confiança” (manhã) e “Aleitamento Materno: Condicionantes do sucesso” (tarde). Serão abordadas estratégias para um início confiante da amamentação, dificuldades frequentes e necessidade de suplementação, bem como questões como disfunções orais, freios restritivos e o papel da fisioterapia pediátrica no apoio às mães e bebés.

Durante o encontro haverá lugar para testemunhos reais de pais, no sentido de realçar a importância da partilha de experiências na promoção da confiança das famílias. As inscrições decorrem até 30 de Setembro de 2025 através da plataforma SmartBusiness. Refira-se que 30% do valor das inscrições reverte para a “Casa do Pombal – A Mãe”, um Centro de Acolhimento Temporário localizado em Aveiras de Cima, que tem como missão acolher crianças em situação de risco, até aos 18 anos.