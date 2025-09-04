uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-04
Alenquer investe em desfibrilhadores para todas as freguesias
Quinze aparelhos vão ser distribuídos por diversos pontos do concelho de Alenquer - FOTO – CM Alenquer

A Câmara Municipal de Alenquer investiu 40 mil euros na aquisição de 15 novos desfibrilhadores para instalar na via pública, em todas as freguesias do concelho, anunciou o município. O primeiro equipamento foi instalado no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, nas imediações do parque infantil. No Carregado, vão ser instalados dois, na Rua Vaz Monteiro e na Avenida das Descobertas, ficando os restantes para 2026.
O município vai também pagar a formação para o uso dos desfibrilhadores aos bombeiros locais, Polícia Municipal, delegação da Cruz Vermelha Portuguesa e comunidade em geral. Em 2024, a autarquia instalou dois desfibrilhadores, um no Complexo Municipal Víctor Santos (Piscinas Municipais) e outro no Pavilhão Municipal, em Alenquer.
Em caso de paragem cardiorrespiratória, as orientações são claras: ligar de imediato o 112, pedir a alguém para ir buscar um desfibrilhador, iniciar compressões torácicas sem demora e ligar o DAE assim que chegue, seguindo as instruções de voz até à chegada dos meios de emergência médica. Cada segundo é crucial. As hipóteses de sobrevivência descem 10% a cada minuto que passa sem intervenção.

