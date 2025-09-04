Candidaturas a auxílios económicos no 1º ciclo em Tomar até final de Setembro

De 1 a 30 de Setembro está aberta a segunda fase de candidaturas a auxílios económicos disponibilizados pela Câmara de Tomar a alunos que vão frequentar o 1.º ciclo do ensino básico no ano lectivo 2025/2026. Uma medida dirigida aos encarregados de educação que não tenham feito esse procedimento no prazo estabelecido que, como é habitual, decorreu no final do ano lectivo transacto. As candidaturas devem ser feitas através da Internet, na plataforma informática SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, em https://siga.edubox.pt. Quem não tiver acesso à Internet ou precise de ajuda para o preenchimento do formulário deve solicitar ajuda nas secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jácome Ratton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival, ou na Biblioteca Municipal de Tomar.

A Câmara de Tomar lembra ainda que as candidaturas a apoio social para as crianças que frequentam o pré-escolar estão também a decorrer até final de Setembro.