Cartaxo atribui bolsas de estudo a alunos do ensino superior

A Câmara Municipal do Cartaxo vai atribuir bolsas de estudo a alunas e alunos do ensino superior que tenham comprovadas dificuldades económicas. Para o ano lectivo 2025/2026, as candidaturas decorrem de 1 de Setembro a 15 de Novembro e estão abertas a estudantes que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior público, particular ou cooperativo integrados no sistema de ensino superior português aos quais seja conferido o grau de licenciatura. Para requererem a atribuição desse apoio devem cumprir as seguintes condições: provar carência de recursos económicos para início ou prosseguimento dos estudos; frequentar ou pretender ingressar no ensino superior, no ano lectivo em que solicitam a bolsa; ter aproveitamento escolar, no ano lectivo frequentado anteriormente; serem residentes na área geográfica do concelho de Cartaxo há mais de dois anos; não possuir habilitações ou curso equivalente ou superior àquele que pretende frequentar; não possuir, por si, ou através do seu agregado familiar, um rendimento mensal per capita superior ao salário mínimo nacional. Para mais informação, basta contactar a Unidade Funcional de Ação Social e Saúde do município, presencialmente na Rua Marcelino Mesquita, no Cartaxo, pelo telefone 243 701 260, ou pelo e-mail asocial@cm-cartaxo.pt. O regulamento e formulário de candidatura podem ser consultados online em cm-cartaxo.pt.