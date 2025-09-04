uma parceria com o Jornal Expresso

Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem recolha de sangue

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em parceria com o Instituto Português de Sangue e da Transplantação, vai realizar a primeira de três colheitas de sangue previstas para o mês de Setembro no dia 6, sábado, entre as 15h00 e as 19h30. A iniciativa terá lugar na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. A dádiva de sangue é de extrema importância para garantir que os hospitais têm reservas suficientes de sangue para atender pacientes e vítimas de acidentes, explica a associação, apelando a todos os que possam doar, independentemente do grupo sanguíneo.

