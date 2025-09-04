uma parceria com o Jornal Expresso

Furtos de cortiça têm aumentado na região nos últimos anos

A GNR registou 33 furtos de cortiça no distrito de Santarém desde Janeiro. Os furtos de cortiça são, geralmente, cometidos por grupos organizados que utilizam como principais métodos a extracção directa da cortiça das árvores ou o furto da cortiça empilhada. O concelho de Abrantes foi o mais atingido este ano.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 33 furtos de cortiça no distrito de Santarém, desde Janeiro, com a prevalência dos casos a ocorrerem nas zonas mais isoladas do interior, informou aquela força policial. A GNR de Santarém indicou hoje que o concelho de Abrantes surge como o mais afectado por este tipo de casos, com 10 furtos registados, seguido por Coruche, com sete, Salvaterra de Magos, com seis, Almeirim, com quatro, Chamusca, com três, e Tomar, Alpiarça e Santarém com uma ocorrência cada.
No dia 29 de Agosto, a GNR constituiu arguida uma mulher de 49 anos suspeita de furto de cortiça no concelho de Coruche. A investigação iniciou-se após uma denúncia de furto de cortiça em Mora. Segundo a GNR, as diligências permitiram localizar a viatura utilizada na acção criminosa, bem como recuperar a cortiça furtada. Na operação foram apreendidos 450 quilos de cortiça e a viatura usada no crime.
O número global de furtos de cortiça aumentou nos últimos cinco anos (entre 2019 e 2023), indicou a GNR, especificando que foram registados 56 casos em 2019 e 99 em 2023. Segundo dados recolhidos junto da Guarda, os furtos de cortiça são, geralmente, cometidos por grupos organizados que utilizam como principais métodos a extracção directa da cortiça das árvores ou o furto da cortiça empilhada.
“A prática deste tipo de ilícito criminal normalmente está associada a grupos organizados que utilizam como ‘modus operandi’ a extracção directa da árvore ou furto da cortiça empilhada. Existe uma maior preponderância de registos da primeira, não obstante a maior dificuldade e demora quando comparada com a segunda”, explicou a GNR.
A cortiça furtada é triturada para não ser identificada e depois vendida para a produção de aglomerados, onde, por sua vez, é adquirida por intermediários que a misturam com cortiça legal. “Tudo indica que a cortiça seja vendida a intermediários, que depois a juntam à cortiça vendida por tiradores legais, integrando-a no mercado legal através da revenda conjunta a fábricas de cortiça. Também pressupomos que o mercado destino da cortiça furtada seja o mercado nacional”, informou a GNR.
Face a este aumento de furtos, a GNR intensificou a patrulha com a Operação “Campo Seguro”, a par da investigação criminal, fiscalização rodoviária e fiscalização de receptadores, em toda a sua área de actuação, com o objectivo de “prevenir e reprimir a prática de crimes de furto e de receptação de cortiça”, desenvolvendo também “acções de sensibilização” para prevenir furtos em áreas agrícolas e florestais.

GNR recomenda reforço de medidas de protecção
A GNR adiantou que para combater este tipo de crime é necessário “reforçar as medidas de protecção de infraestruturas” como a “instalação de vigilância, restrição de acessos, vedações, instalação de placards de aviso e melhoria das condições de luminosidade”. A título preventivo, a GNR recomenda ainda a “marcação da cortiça”, para “facilitar a identificação” da sua origem, garantir a “manutenção de acessos controlados às propriedades”, reforçar a “cooperação entre proprietários e vizinhos”, de modo a promover a troca de informações e a partilha de alertas” de forma mais célere, “reportar de imediato às autoridades quaisquer movimentações suspeitas” e “planear a extracção de cortiça, assegurando uma vigilância mais eficaz”.
As autoridades recomendam ainda instalar alarmes e colocar marcas nos equipamentos mais sensíveis e vulneráveis, bem como não colocar os “amontoados de cortiça junto a locais de fácil acesso”. Uma vez que “este tipo de crime carece de queixa”, a GNR “reforça a necessidade de se denunciar” estes furtos, pois as queixas são essenciais para ajudar “a monitorizar o problema” e “direccionar os recursos para as áreas mais afectadas”.

