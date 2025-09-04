GNR detém 12 pessoas ligadas a rede de tráfico de droga

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve oito homens e quatro mulheres por tráfico de droga em vários concelhos dos distritos de Santarém, Lisboa e Leiria e apreendeu 500 doses de cocaína. Em comunicado, a GNR adianta que as 12 pessoas, com idades entre os 20 e os 56 anos, foram detidas na segunda-feira nos concelhos de Coruche e Cartaxo (Santarém), Alenquer, Lourinhã e Torres Vedras (Lisboa) e Bombarral e Peniche (Leiria).

No âmbito da operação, cuja investigação decorria desde Abril de 2024, os militares da guarda deram cumprimento a 28 mandados de busca, nomeadamente 11 domiciliárias e 17 em veículos. Na sequência da operação, foram apreendidos nove veículos automóveis, 18 telemóveis, duas balanças digitais, 500 doses de cocaína, 68.215 euros em numerário e vários sacos de embalamento de droga.

Foram também apreendidos um LCD, um gorro passa-montanhas, uma arma artesanal feita de madeira e pregos e uma arma de fogo, municiada com seis munições, 28 munições, uma caçadeira e uma espingarda de ar comprimido. Da acção resultou ainda a constituição de arguidos de mais três homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 35 anos, pelos mesmos crimes.