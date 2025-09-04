PSP de Santarém está a cair aos bocados e desabou mais um telhado

Edifício do comando distrital da PSP de Santarém, onde funcionam também os postos policiais e de investigação, tem vindo a degradar-se a passos largos. Agora caiu mais um telhado das garagens e armazéns e a fachada é o espelho do mau estado das instalações. Na terça-feira, em cima do fecho desta edição, o presidente da Câmara de Santarém anunciou que, após reunião nessa data com o secretário de Estado da Administração Interna, ficou definida a realização de obra urgente para a cobertura e fachada do edifício.

Mais um telhado das garagens e armazéns no Comando da PSP de Santarém desabou há cerca de duas semanas, depois de outras partes das instalações que já estavam condicionadas devido ao mau estado e por razões de segurança terem desabado. O espaço em causa é onde a PSP guardava os carros abandonados na via pública enquanto decorriam os procedimentos para abate e envio para empresas de desmantelamento, ou os carros apreendidos que estão à guarda da polícia e que têm de ser preservados.

A situação veio complicar a recolha de viaturas abandonadas na via pública que praticamente está sem se fazer, faltando também espaço para colocar os carros apreendidos. A Câmara de Santarém já tinha disponibilizado um espaço há uns tempos, perto do crematório da cidade, onde não cabem mais de 15 carros, o que é manifestamente pouco para as centenas de viaturas que precisam de ser guardadas e/ou retiradas da via pública. O município está agora como medida de emergência a preparar um local provisório na antiga Escola Prática de Cavalaria para colocar viaturas abandonadas e ajudar a PSP com espaço para os carros apreendidos. Mas só há condições para mais 20 veículos, o que não resolve o problema na totalidade.

Esta terça-feira, 2 de Setembro, já em cima do fecho desta edição, o presidente da Câmara de Santarém revelou que, após reunião nessa data com o secretário de Estado da Administração Interna, ficou definida a realização de obra urgente para a cobertura e fachada do edifício da PSP, delegando o Ministério da Administração Interna no município a competência para a realização da obra na PSP. “Para a obra mais estruturante do todo o edificado, cujo valor se estima que ultrapassará os 5 milhões de euros, existe disponibilidade do Governo para delegar na Câmara Municipal de Santarém a realização do projecto e da respectiva obra através de uma contrato Interadministrativo, com a transferência para a autarquia da respectiva verba. Situação que está a ser preparada do ponto administrativo”, acrescentou o autarca.

As obras e projectos nas instalações da PSP de Santarém são faladas há pelo menos uma década e nem o facto de já terem caído antes outros dois telhados, fez acelerar a vontade de intervir neste espaço do Convento das Donas. Em 2019 a queda da cobertura representou uma situação mais grave porque ficaram danificadas quatro viaturas apreendidas que a polícia tinha que guardar em boas condições até à decisão do tribunal, porque podiam ter de ser devolvidas aos donos. Até agora já havia pelo menos quatro pavilhões do comando que estavam sem utilização devido à instabilidade das respectivas estruturas.

A instabilidade do edifício já levou partidos a criticarem a situação e o PCP apresentou uma proposta para inclusão no Orçamento do Estado para 2024 de verbas para requalificação do edifício da Polícia em Santarém, mas esta não foi aprovada pelo PS e pelo PSD. Nesse ano, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, numa visita a Santarém, no dia 6 de Junho, questionado por O MIRANTE, não se comprometeu com qualquer intervenção no edifício apesar de ter estado nas instalações e caminhado ao lado da fachada a desfazer-se aos poucos. Para o governante a prioridade aqui tem de ser mais polícias na rua, mais proximidade com as populações, mais segurança”, apesar de reconhecer que as instalações do Estado devem ter o mínimo de condições e dignidade, o que não é o caso.