Três recolhas de sangue em Santarém durante o mês de Setembro

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar campanhas de recolha de sangue nos dias 5 e 19 de Setembro, na Casa do Campino, em Santarém, das 15h00 às 19h30. No dia 25 de Setembro, é a vez das instalações do Cenfim, na zona industrial de Santarém, receberem iniciativa idêntica, das 09h00 às 13h00. As dádivas contam com a habitual e imprescindível colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.