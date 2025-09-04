uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.04 1ª página Sociedade Três recolhas de sangue em Santarém ...

Três recolhas de sangue em Santarém durante o mês de Setembro

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar campanhas de recolha de sangue nos dias 5 e 19 de Setembro, na Casa do Campino, em Santarém, das 15h00 às 19h30. No dia 25 de Setembro, é a vez das instalações do Cenfim, na zona industrial de Santarém, receberem iniciativa idêntica, das 09h00 às 13h00. As dádivas contam com a habitual e imprescindível colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...