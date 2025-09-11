Encontro de orquestras típicas em Santarém

O auditório do Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém recebe no domingo, 14 de Setembro, pelas 18h00, o concerto “Orquestra Típica Portuguesa”, que reúne as quatro principais orquestras típicas do país: Orquestra Típica Scalabitana, Orquestra Típica de Águeda, Orquestra Típica Albicastrense e Orquestra Típica de Ourém. A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala, com controlo de acesso. Com cerca de 180 músicos e cantores, o espectáculo propõe uma viagem pelas tradições de várias regiões de Portugal, através de temas tradicionais que reflectem a riqueza e diversidade do património musical português, refere a organização. O evento é organizado pelo Círculo Cultural Scalabitano / Orquestra Típica Scalabitana, em parceria com a Câmara de Santarém, com o apoio do Inatel.