uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.11 1ª página Cultura e Lazer Encontro de orquestras típicas em S ...
Encontro de orquestras típicas em Santarém
Quatro principais orquestras típicas do país em concerto no CNEMA - foto DR

Encontro de orquestras típicas em Santarém

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O auditório do Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém recebe no domingo, 14 de Setembro, pelas 18h00, o concerto “Orquestra Típica Portuguesa”, que reúne as quatro principais orquestras típicas do país: Orquestra Típica Scalabitana, Orquestra Típica de Águeda, Orquestra Típica Albicastrense e Orquestra Típica de Ourém. A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala, com controlo de acesso. Com cerca de 180 músicos e cantores, o espectáculo propõe uma viagem pelas tradições de várias regiões de Portugal, através de temas tradicionais que reflectem a riqueza e diversidade do património musical português, refere a organização. O evento é organizado pelo Círculo Cultural Scalabitano / Orquestra Típica Scalabitana, em parceria com a Câmara de Santarém, com o apoio do Inatel.

Encontro de orquestras típicas em Santarém
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...