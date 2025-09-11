uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.09.11 1ª página Cultura e Lazer Exposição “Inéditos, Revisitados” n ...

Exposição “Inéditos, Revisitados” no Museu Ibérico de Abrantes

O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), em Abrantes, inaugura no dia 13 de Setembro, às 16h00, a exposição Inéditos, Revisitados da Colecção Figueiredo Ribeiro, com curadoria de João Silvério. A exposição, que estará em exibição até 11 de Janeiro de 2026, revisita o acervo da Colecção Figueiredo Ribeiro, reunindo obras que evidenciam a transversalidade de meios e temas presentes na colecção, onde o público poderá apreciar peças inéditas e trabalhos nunca antes apresentados em museu, que se afirma como espaço de referência para a divulgação deste acervo.
Um núcleo especial será dedicado ao artista Carlos Correia, configurando um momento singular dentro da exposição e do próprio enquadramento da colecção.

