Noite solidária na discoteca Lipp's a favor do Ateneu Artístico Cartaxense

Noite solidária na discoteca Lipp’s a favor do Ateneu Artístico Cartaxense

A discoteca Lipp’s, no Cartaxo, volta a abrir portas para mais uma noite solidária no dia 27 de Setembro (sábado), dedicada aos maiores êxitos das décadas de 80 e 90. As receitas revertem a favor do Ateneu Artístico Cartaxense, que tem aproveitado estas noites de festa para, com os fundos angariados, realizar melhorias na sua sede e adquirir material desportivo para as suas actividades. A festa conta com o DJ Ismael C. a passar música. As pulseiras já estão à venda por 10 euros, com direito a uma bebida à escolha, em vários pontos de venda no Cartaxo (Mygift, Caverna da Marta, O Pão do Cocharradas, Churrasco D`David, Café Tás), Santarém (Loja Das Tradições), Aveiras de Cima (Dora Sousa – Pronto a Vestir), e Azambuja (Mercearia Frescura na Mesa).

