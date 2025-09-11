Ricardo Botas apresenta novo livro no Couço

O ex-jornalista e escritor Ricardo Botas vai apresentar o seu livro “Português de Exportação” no sábado, 13 de Setembro, no Couço. A apresentação decorre às 16h30, no salão da Casa do Povo do Couço, com prefácio a cargo do jornalista Ricardo Santos. O evento conta ainda com a actuação do grupo musical “Nós 3” e termina com um Couço de honra.

Natural de Setúbal, Ricardo Botas vive desde 2019 no Couço, após uma vida profissional ligada à comunicação social em países como França, Luxemburgo, Canadá, São Tomé e Príncipe, Senegal e Moçambique. “Português de Exportação” reúne cerca de 40 crónicas e contos baseados na observação do autor ao longo de mais de sete décadas. Esta é a segunda aventura literária do autor, que já tinha integrado a antologia dos poetas portugueses de Paris.