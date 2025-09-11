uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-11
Abrantes Clube de Padel é campeão regional nas categorias M5 e M6
As vitórias regionais reforçam ambição desportiva do Abrantes Clube de Padel - foto DR

O Abrantes Clube de Padel sagrou-se campeão regional da Liga de Clubes nas categorias M5 e M6, garantindo assim a presença na fase nacional, que se vai realizar no Porto em Novembro, informou o clube. Na categoria M5, a equipa Valnor superou as formações do WOW Padel de Santarém e do Alverca Padel, conquistando depois o título na final frente ao Clube de Padel das Caldas. Na categoria M6, a equipa Intermarché de Abrantes venceu o AD Óbidos, o AlmeirInn Padel e o Padel Santarém CTS, e confirmou o título ao bater, na final, outra equipa do AlmeirInn Padel. Este é o segundo ano consecutivo em que o Abrantes Clube de Padel participa na Liga de Clubes, evidenciando um percurso de crescimento sustentado, tanto no número de atletas envolvidos como nos resultados desportivos, diz o clube em comunicado.

