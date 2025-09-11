Centro de Marcha e Corrida de Aveiras de Cima com inscrições abertas

O Centro de Marcha e Corrida de Aveiras de Cima já abriu a nova época desportiva e as inscrições estão abertas. As actividades irão decorrer às segundas e quintas-feiras, às 19h00, com ponto de encontro no Mercado Diário de Aveiras de Cima. Essa infra-estrutura tem como principais objectivos incentivar a prática regular de exercício físico, combater o sedentarismo, melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social. Integrado no Programa Nacional de Marcha e Corrida (PNMC), da Federação Portuguesa de Atletismo, conta ainda com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude. Para participar, é necessária a inscrição individual no portal do PNMC, com um custo de 12 euros válido para toda a época. A inscrição garante acesso a um seguro desportivo e a possibilidade de frequentar qualquer centro de marcha e corrida existente em Portugal.