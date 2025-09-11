uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.11 1ª página Desporto Isenção de taxas de transporte para ...

Isenção de taxas de transporte para equipa sénior feminina do Povoense

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a isenção do pagamento de taxas de utilização dos transportes colectivos municipais à equipa sénior feminina de futsal do União Atlético Povoense (UAP), que compete na 1.ª divisão nacional. O apoio, estimado em 7.404 euros, visa garantir as deslocações do clube na época 2025/2026.
Criado na época 2009/2010, o projecto de futsal feminino do UAP já contou com mais de 80 atletas federadas, assumindo-se como um exemplo de promoção do desporto no feminino e de afirmação do concelho no panorama nacional. Ao longo dos últimos 15 anos, o clube tem desenvolvido um trabalho de base reconhecido pela comunidade, iniciando-se a nível regional e crescendo até à actual presença no escalão máximo do futsal sénior feminino. A relevância e singularidade do percurso justificaram, segundo a autarquia, a atribuição de apoio logístico, considerado de interesse público municipal.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...