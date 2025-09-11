Isenção de taxas de transporte para equipa sénior feminina do Povoense

O executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a isenção do pagamento de taxas de utilização dos transportes colectivos municipais à equipa sénior feminina de futsal do União Atlético Povoense (UAP), que compete na 1.ª divisão nacional. O apoio, estimado em 7.404 euros, visa garantir as deslocações do clube na época 2025/2026.

Criado na época 2009/2010, o projecto de futsal feminino do UAP já contou com mais de 80 atletas federadas, assumindo-se como um exemplo de promoção do desporto no feminino e de afirmação do concelho no panorama nacional. Ao longo dos últimos 15 anos, o clube tem desenvolvido um trabalho de base reconhecido pela comunidade, iniciando-se a nível regional e crescendo até à actual presença no escalão máximo do futsal sénior feminino. A relevância e singularidade do percurso justificaram, segundo a autarquia, a atribuição de apoio logístico, considerado de interesse público municipal.