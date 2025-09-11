João Vieira: um fenómeno de longevidade no atletismo de alta competição

Aos 49 anos, o atleta que vive desde criança em Rio Maior continua a conquistar títulos e a somar presenças em grandes competições internacionais.

No dia 13 de Setembro, João Vieira vai competir nos 35 km marcha nos mundiais de atletismo no Japão. Trata-se de mais um regresso ao país do sol nascente, onde foi 5.º classificado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, aos 45 anos, e que ilustra bem o que tem sido a longa e premiada carreira deste atleta de excepção que vive em Rio Maior desde criança.

Do seu palmarés internacional constam a medalha de prata no Mundial de Doha 2019, a medalha de bronze no Mundial de Moscovo 2013 (9.º lugar em 2009 e 11.º nos 50 km em 2017), a prata no Europeu de Barcelona 2010 e o bronze no Europeu de Gotemburgo 2006 (há 19 anos). A essas conquistas somam-se dezenas de títulos nacionais nas várias distâncias da marcha atlética. E perante um trajecto tão extenso não é descabido pensar que as Olimpíadas de Los Angeles 2028 podem ser um objectivo.

Nascido em 20 de Fevereiro de 1976, em Portimão, João Vieira está radicado em Rio Maior desde pequenino e foi ali que nasceu para a marcha, no Clube de Natação de Rio Maior. Agora, a competir pelo Sporting Clube de Portugal, vai para a sua 14.ª participação em Mundiais.