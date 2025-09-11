Leonor Caetano na selecção nacional sub 15 de pesca desportiva

A atleta da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), Leonor Caetano, conquistou o segundo lugar na classificação geral, depois de duas provas realizadas em Chaves, o que lhe assegurou a presença na selecção nacional de pesca desportiva de água doce, no escalão sub 15. Com apenas 12 anos, a jovem destacou-se pela recuperação notável ao longo da competição, resultado que lhe valeu a chamada à equipa das quinas que vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva em Água Doce, marcado para 2026 em França. O feito contou com o apoio do treinador António José Cardoso, considerado pela SFUS um exemplo de dedicação e inspiração.