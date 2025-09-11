Almoço de sportinguistas voltou a ter lugar no primeiro sábado de Setembro - foto DR
Sportinguistas convivem em Constância
O XV Almoço de Sportinguistas em Constância decorreu, como habitualmente, no primeiro sábado de Setembro e este ano com o clube a ostentar o estatuto de bicampeão nacional de futebol. Cerca de meia centena de adeptos do clube leonino reuniram-se em convívio na zona ribeirinha de Constância, numa iniciativa organizada por alguns ‘leões’ daquela vila.
