Amélia Martins lidera lista da CDU na freguesia de Valada

Amélia Estalagem Martins, 55 anos, é a cabeça-de-lista da CDU à Assembleia de Freguesia de Valada, concelho do Cartaxo, nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Natural de Lisboa mas com fortes raízes familiares em Valada, a candidata é profissional na área do secretariado forense. No actual mandato tem sido eleita da CDU na Assembleia de Freguesia de Valada, dando voz às preocupações dos habitantes, denunciando problemas e apresentando soluções concretas.