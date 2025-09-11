CDS-PP anuncia cabeças-de-lista às freguesias de Vila Franca de Xira

CDS-PP de Vila Franca de Xira anunciou os candidatos às freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

A Comissão Política do CDS-PP de Vila Franca de Xira divulgou os nomes dos candidatos à presidência das Assembleias de Freguesia da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Vila Franca de Xira e União das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

Na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, o cabeça-de-lista é Ricardo Francisco, 18 anos, estudante de Direito na Universidade de Lisboa e antigo dirigente associativo no ensino secundário. Um dos mais jovens candidatos às autárquicas, propõe-se “desenvolver uma maior coesão social” e aproximar autarcas e cidadãos para uma gestão “mais eficiente e ao serviço das pessoas”. Em Vila Franca de Xira, o candidato é Manuel Rito, 54 anos, licenciado em Engenharia Mecânica e com experiência profissional em diversos sectores. Envolvido em voluntariado e membro da direcção de uma IPSS, quer “melhorar a qualidade de vida dos fregueses”, com prioridade para a população sénior, higiene urbana, segurança e mobilidade. Na União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, o CDS-PP apresenta Miguel Rosa, 20 anos, estudante com ambição de seguir carreira na indústria farmacêutica e actual vogal de comunicação da Juventude Popular. Com experiência de voluntariado em lares, escolas e comunidades, identifica a mobilidade, a segurança e as necessidades da juventude como prioridades da sua candidatura.