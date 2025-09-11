uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-11
Política Chega candidata arquitecto Carlos Baracho em Santo Estêvão
Chega candidata arquitecto Carlos Baracho em Santo Estêvão
Carlos Baracho - foto DR

Chega candidata arquitecto Carlos Baracho em Santo Estêvão

O arquitecto Carlos Baracho, residente na freguesia de Santo Estêvão há mais de 20 anos, é o candidato do Chega à presidência da junta. Com uma carreira desenvolvida em países como Portugal, Macau, China, Angola e Brasil, Carlos Baracho tem experiência em planeamento urbano, arquitectura e design de interiores, tanto em gabinetes privados como em instituições públicas.
O candidato à Junta de Freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, afirma querer “pôr fim à estagnação” da freguesia e promover o desenvolvimento económico e habitacional “sem troca de favores”. Além da arquitectura, Carlos Baracho também foi empresário na restauração, com restaurantes distinguidos em Lisboa e no Brasil.

Chega candidata arquitecto Carlos Baracho em Santo Estêvão
