Dívida da Câmara de Santarém continua a baixar

Contas da autarquia referentes ao primeiro trimestre de 2025 revelam que a dívida total do município cifrava-se nos 28,3 milhões de euros.

As contas da Câmara de Santarém relativas ao primeiro trimestre de 2025 revelam que a dívida total do município cifrava-se nos 28,3 milhões de euros, valor mais baixo dos últimos 30 anos e muito abaixo do limite legal de 76,4 milhões. Esse dado foi acentuado pelo presidente da autarquia, João Leite (PSD), na última reunião do executivo, em que o tema foi para conhecimento. O autarca enfatizou ainda que, a 31 de Março, não existiam pagamentos em atraso a fornecedores, o que, na sua óptica, constitui “mais uma prova do nosso esforço em manter boas práticas de gestão e fortalecer a confiança com todos os parceiros”. Recorde-se que a dívida da autarquia atingiu os 100 milhões de euros nos tempos da presidência de Moita Flores, tendo nos últimos 12 anos sido reduzida em mais de 70 milhões de euros.

João Leite referiu que a evolução favorável da situação financeira da Câmara de Santarém nos últimos anos tem permitido mais investimento e redução dos impostos, sendo importante para garantir capacidade de execução dos muitos projectos que o município tem anunciado. “Vivemos um momento histórico em termos de execução de investimento público, e é com grande orgulho que partilhamos os resultados deste primeiro trimestre, que reflectem o nosso compromisso com uma gestão financeira rigorosa, responsável e transparente”, publicou o edil nas redes sociais.