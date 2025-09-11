uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-11
Estratégia promocional de Rio Maior atraiu mais visitantes e fez aumentar as estadias
Estratégia promocional de Rio Maior atraiu mais visitantes e fez aumentar as estadias
Presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, durante a inauguração da FRIMOR - foto O MIRANTE

Estratégia promocional de Rio Maior atraiu mais visitantes e fez aumentar as estadias

Durante a inauguração da FRIMOR, o presidente da Câmara de Rio Maior destacou a estratégia de promoção do concelho que levou ao aumento do investimento no sector do turismo e crescimento significativo de visitantes e estadias.

A 303.ª edição da FRIMOR – Feira Nacional da Cebola decorreu até domingo, 7 de Setembro, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior e zona envolvente. Durante a inauguração do certame, o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), sublinhou o impacto económico da estratégia promocional do concelho, que resultou num aumento significativo de estadias, turismo e investimento empresarial. “A estratégia de promoção do nosso concelho tem dado frutos e provocou nos últimos anos um aumento do número de visitantes superior a 50% e o número de camas teve uma subida superior a 60%. Dados ilustrativos da nossa estratégia, alicerçada na pujança e empreendedorismo dos nossos agentes turísticos”, salientou. “Este sucesso não é obra do acaso, mas resultado de um trabalho de promoção e de uma estratégia que coloca Rio Maior no mapa do país”, reforçou Filipe Santana Dias.
O presidente da câmara destacou também a importância da memória e da identidade local, homenageando os ceboleiros que, ao longo de gerações, fizeram da cebola um símbolo da região e a razão de ser da feira. “Se a FRIMOR existe, é porque houve homens e mulheres que trabalharam a terra e que souberam transformar a cebola num produto que nos distingue e que nos orgulha”, disse. Santana Dias destacou ainda a evolução da FRIMOR desde a antiga Feira de Setembro, afirmando que a edição deste ano representa “um passo gigante no crescimento do mais antigo evento de Rio Maior”, com três séculos de história. Referiu que a cebola continua a ser “a rainha da festa”, mas acompanhada de uma oferta diversificada, da gastronomia à música e ao desporto. Sublinhou que a FRIMOR é hoje “muito mais do que uma feira popular”, representando um espaço de afirmação do concelho e de promoção do mundo rural. “Durante anos, Lisboa esqueceu-se de quem faz a agricultura acontecer, mas hoje sabemos que se o campo não planta, a cidade não janta”, declarou, numa mensagem de reconhecimento aos agricultores.
Também presente na inauguração do certame, o secretário de Estado da Agricultura, João Moura, elogiou a organização da feira e a identidade agrícola de Rio Maior, lembrando produtos de excelência como a cebola, o pão e o sal. Defendeu ainda a necessidade de valorizar a agricultura junto das novas gerações, sublinhando que se trata de uma actividade cada vez mais tecnológica, amiga do ambiente e essencial para a economia nacional. A FRIMOR 2025 apostou numa nova imagem e em várias novidades, incluindo provas de vinhos, showcooking, a estreia da prova desportiva “Cebola Run” e o Espaço Frimor Fest, reforçando-se como certame agrícola, cultural e de convívio para toda a região.

Estratégia promocional de Rio Maior atraiu mais visitantes e fez aumentar as estadias
