 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-11
José Dotti é candidato do Chega à Assembleia Municipal de Benavente
José Dotti - foto DR

José Dotti é candidato do Chega à Assembleia Municipal de Benavente

José Dotti foi anunciado como cabeça de lista do Chega à Assembleia Municipal de Benavente nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Engenheiro agrónomo de 62 anos e residente em Benavente há mais de quatro décadas, o candidato tem uma carreira ligada à gestão empresarial e à política. Actualmente é deputado na Assembleia da República e lidera a distrital de Santarém do partido.
Com um percurso que passa também pela festa brava, pegou 101 toiros pelo grupo de forcados de Vila Franca de Xira entre 1978 e 2003. Profissionalmente integrou empresas ligadas à maquinaria agrícola e industrial.

