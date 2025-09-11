Lista do PS à Câmara de Abrantes: em equipa que ganha não se mexe
O socialista Manuel Valamatos e os seus quatro dos vereadores são candidatos a novo mandato na Câmara de Abrantes.
O Partido Socialista de Abrantes apresentou as listas candidatas à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Abrantes, destacando-se a recandidatura a novo mandato dos actuais cinco eleitos do PS no executivo camarário liderado pelo PS. Na sessão, o actual presidente da câmara, Manuel Jorge Valamatos, confirmou a sua recandidatura, sublinhando a continuidade do projecto político “Abrantes Vale Mais”, iniciado em 2021 e que agora evolui para “Mais Abrantes”. Seguem-se na lista, nos lugares efectivos, os actuais vereadores João Gomes, Celeste Simão, Luís Dias e Raquel Olhicas, e ainda António Tomás, Susana Pires Silva.
Já a lista socialista à Assembleia Municipal de Abrantes tem como cabeça-de-lista Arlindo Chambel, seguindo-se Isilda Jana, Francisco Bragança, Paulo Lourenço, Alexandra Simão, António Veiga, Tiago Chambel, Ana Margarida Carvalho, Paulo Teixeira dos Santos, Bia Salgueiro e Tiago Ricardo, entre outros.