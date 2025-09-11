uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-11
Livre e Bloco de Esquerda coligados nas autárquicas em Santarém
Livre e Bloco de Esquerda coligados nas autárquicas em Santarém
Francisco Vicente, Jéssica Vassalo e Pedro Mendonça - foto DR

Pedro Mendonça é o cabeça-de-lista à Câmara Municipal de Santarém pela coligação Santarém Cidadã.
A coligação Livre/Bloco de Esquerda - Santarém Cidadã vai concorrer à Câmara Municipal de Santarém com uma lista liderada por Pedro Mendonça, 52 anos. Formado em Relações Internacionais, o candidato trabalhou no Teatro da Trindade e no Teatro Nacional D. Maria II, foi director artístico do Centro Cultural do Cartaxo e assessor de imprensa no gabinete do ministro da Cultura do XIV Governo. Foi autarca no Cartaxo e trabalhou na INATEL. Actualmente é assessor do grupo parlamentar do Livre.
A coligação apresenta como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de Santarém Jéssica Vassalo, de 23 anos, licenciada em Comunicação e Jornalismo, e com uma pós-graduação em Ciência Política. Feminista, queer e activista nas eleições autárquicas de 2021 foi eleita pelo Bloco de Esquerda na União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém.
Francisco Vicente é o cabeça-de-lista à União de Freguesias da Cidade de Santarém. Formado em Bioquímica pela Universidade de Aveiro, trabalha como engenheiro em Santarém.

