uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.11 1ª página Política Propostas para Orçamento Participat ...

Propostas para Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira a votação

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As propostas do Orçamento Participativo (OP) do concelho de Vila Franca de Xira estão a votos até dia 14 de Setembro. Das 28 propostas, cinco são de âmbito geral e 23 dizem respeito a entidades e instituições. De acordo com o regulamento, cada pessoa pode votar numa proposta do OP Geral e numa proposta do OP Entidades. As votações são gratuitas e podem ser feitas online, através do portal do OP, via SMS ou presencialmente, com recurso a urna itinerante que vai percorrer todas as freguesias.
No que diz respeito ao OP Geral, estão a votos a criação de passeios na Rua dos Lavadouros e a requalificação de passeios na Rua 9 de Agosto, na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; a requalificação da Praça Eça de Queirós, na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; a criação de um Centro Multimédia para o Pavilhão Municipal do Forte da Casa; a requalificação de um espaço verde na Fonte Santa, em Vialonga; a instalação de abrigos, esterilização, cuidados veterinários para gatos de rua e a sensibilização da população para a protecção de animais errantes, também em Vialonga.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...