PSD divulga lista à Câmara de Constância

José Luz, professor de 58 anos, é o candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Constância. Nos lugares seguintes, como candidatos efectivos, figuram Ana Cristina Cachucho, Tiago Sousa, Susana Costa e Manuel Lapa. O Partido Social-Democrata não apresenta listas à assembleia municipal nem às assembleias de freguesia do concelho de Constância. Actualmente, o PSD não tem representação no executivo camarário de Constância, liderado pelo PS.