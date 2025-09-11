Renato Rosinha apresentou candidatura à Junta de Vila Franca de Xira com o apoio da mãe na plateia

A histórica socialista Maria da Luz Rosinha não deixou que a política afectasse as relações familiares e foi um dos rostos presentes no salão do Clube Vilafranquense, no sábado, para a apresentação da candidatura do filho à junta de freguesia pela coligação Nova Geração (PSD/IL).

Renato Rosinha, o filho de Maria da Luz Rosinha, a histórica antiga presidente da Câmara de Vila Franca de Xira eleita pelo PS, apresentou a sua candidatura à presidência da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira no sábado, 6 de Setembro, no Clube Vilafranquense, tendo contado com o apoio da mãe na plateia.

Mesmo sendo um dos principais rostos do Partido Socialista em VFX, isso não inibiu a antiga autarca e antiga deputada socialista de comparecer na apresentação pública da candidatura do filho, um assumido social-democrata, que concorre nestas autárquicas pela coligação Nova Geração (PSD/IL). O pai do candidato, Fernando Rosinha, recorde-se, foi um dos fundadores do PPD-PSD em Vila Franca de Xira e também esteve presente. “Em casa sempre tive um ambiente plural que me permitiu ter sentido crítico”, dizia Renato Rosinha numa entrevista a O MIRANTE em Março do ano passado.

Maria da Luz Rosinha cumprimentou o filho e sentou-se a meio da sala, sendo que a sua presença não passou despercebida à maior parte das duas centenas de pessoas que encheram o clube. Maria da Luz Rosinha não deixou que a política afectasse os laços familiares e isso mesmo foi motivo de agradecimento pelo filho logo a abrir o discurso, ao reconhecer a importância da presença da família - sem especificar quem - num momento que, também para ele, foi histórico, depois de assumir a sua vontade de servir a cidade no próximo mandato. O filho de Maria da Luz Rosinha, contabilista de profissão, apresentou-se à comunidade com os valores da dedicação, honestidade e transparência, apostado em recuperar uma cidade que disse estar a perder rumo nos últimos anos. No discurso, partilhou da visão de David Pato Ferreira candidato à câmara, que disse que comprar o devoluto e insalubre Vila Franca Centro e acabar com o palco do Cevadeiro na festa do Colete Encarnado devem ser prioridades da candidatura da Nova Geração para Vila Franca de Xira. Pugnar pelo reforço da higiene urbana, com recolha de lixo sete dias por semana, e a melhoria do estacionamento na cidade foram outros dos pontos abordados pelo candidato, incluindo o compromisso de impulsionar o parque de estacionamento da junta de freguesia, adicionando-lhe um piso com mais 150 lugares.

“O Colete Encarnado tem um orçamento superior ao de muitas freguesias no país que mesmo assim honram mais a sua identidade e tradições quando comparadas com Vila Franca de Xira. É compromisso da Nova Geração acabar com o Palco do Cevadeiro e devolver o Colete Encarnado às ruas de Vila Franca com uma programação cultural que honre as raízes da maior festa do Ribatejo”, afirmou Renato Rosinha.