Edição de 2025.09.11 1ª página Política Terapeuta Ana Esperança lidera cand ...
Terapeuta Ana Esperança lidera candidatura da CDU em Rio Maior
Ana Esperança - foto DR

Ana Esperança é terapeuta e candidata-se pela CDU à Câmara Municipal de Rio Maior.

A CDU vai candidatar à Câmara de Rio Maior, a terapeuta Ana Esperança, independente que defende uma maior representatividade das mulheres na política. Apostada em “tentar fazer a mudança e dar um contributo para a sociedade”, Ana Esperança disse à Lusa que pretende, com a sua candidatura à Câmara de Rio Maior, não apenas “apresentar soluções para os problemas do concelho” como, também, “lutar contra o estigma que impede haver mais mulheres a participar na política e noutros sectores sociais”.
A terapeuta, de 43 anos, tem como principais preocupações as questões da saúde, da mobilidade e do ambiente. Em comunicado, a CDU justificou a escolha de Ana Esperança por, “ao longo do seu trajecto”, ter demonstrado ser “uma mulher extremamente determinada, lutando sempre por uma igualdade social, pelos direitos das mulheres e dos mais frágeis”.
No concelho de Rio Maior, a CDU apresentou ainda listas candidatas à Assembleia Municipal e às freguesias de Rio Maior e Asseiceira e às Uniões de Freguesia de Assentiz e Vila da Marmeleira e de Arruda dos Pisões e Outeiro da Cortiçada. Ana Esperança vai disputar a autarquia com Miguel Paulo (PS), o actual presidente do executivo, Luís Filipe Santana Dias (PSD/CDS-PP), Alexandre Costa (Chega) e Luís Caetano (Livre).

