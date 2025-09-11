uma parceria com o Jornal Expresso

Abrantes aposta em percursos pedonais e ciclovias para ligar cidade ao Tejo

Câmara de Abrantes pretende criar dois itinerários, cinco percursos e uma ponte pedonal e ciclável sobre o Tejo. Executivo municipal aprovou o lançamento do concurso público para elaboração do projecto.

A Câmara de Abrantes vai criar uma Rede de Percursos, Pontes e Ciclovias para “reforçar a mobilidade sustentável, a qualidade de vida urbana e a ligação da população ao rio Tejo”, tendo aprovado concurso público para elaboração do projecto. Segundo o presidente do município, Manuel Valamatos (PS), com este projecto pretende-se “criar uma rede de corredores verdes pedonais e cicláveis” na cidade, que permita “mitigar alguns impactos ambientais (…) e mobilizar a população para práticas de desporto, lazer e mobilidade mais sustentáveis”.
Composto por dois itinerários, cinco percursos e uma ponte pedonal e ciclável sobre o Tejo, o projecto visa “reforçar a mobilidade sustentável, a qualidade de vida urbana e a ligação da população ao rio (…), numa base diária, e que promova a acessibilidade a equipamentos relevantes existentes no tecido urbano, nomeadamente desportivos, culturais, lazer e educativos”, entre outros.
A aposta passa por “incentivar o uso quotidiano da bicicleta e a circulação pedonal, reduzindo a dependência do automóvel e os impactos ambientais associados”, integrando dois itinerários, cinco percursos e uma ponte pedonal e ciclável sobre o Tejo, entre Barreiras do Tejo e Rossio ao Sul do Tejo. “Os itinerários integram no total cinco percursos, numa extensão de 9.410 metros, que se interligam entre si”, indicou o autarca.
O concurso internacional prevê a selecção de dois trabalhos de concepção, um por itinerário, ao nível do Programa Base, com o apoio da Ordem dos Arquitectos – Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Os prémios para os concorrentes totalizam 46 mil euros, distribuídos entre os três primeiros classificados de cada itinerário. Após a conclusão do concurso, o município pretende avançar para a aquisição por ajuste directo dos dois projectos seleccionados.

PSD fala em problemas antigos por resolver
O vereador do PSD reconheceu a importância da aposta na mobilidade sustentável, mas criticou a ausência de soluções para “problemas antigos” da cidade. Em declaração de voto, Vítor Moura referiu “questões básicas e elementares” que “permanecem por resolver”, dando como exemplo a Avenida António Farinha Pereira, uma das portas de entrada na cidade e na qual “veículos de toda a dimensão (…) convivem de forma altamente insegura com ciclistas e peões”, em situação que considerou “preocupante” e “prioritária” face ao novo projecto.
Em resposta, o presidente da autarquia afirmou que a intervenção naquela avenida está “incluída na estratégia urbana” do município e que a aprovação do concurso internacional para a rede de percursos pedonais e cicláveis “não pode estar desligada de toda a intervenção urbana”, indicando que o projecto da avenida “já foi revisto”.

