Abrantes regista aumento significativo de adopções de animais

Entre Janeiro e Agosto, o Centro de Recolha Oficial de Abrantes registou 111 novas adopções de cães e gatos e 17 devoluções a tutores, num total de 154 saídas de animais, evidenciando um crescimento notável face ao período homólogo.

A vereadora Celeste Simão apelou, na reunião de câmara de Abrantes de terça-feira 2 de Setembro, a uma adopção responsável e ao não abandono de animais, sublinhando em particular a necessidade de não deixar cães ou gatos à porta do canil municipal. “Quando nos deixam animais muito pequeninos, eles são geralmente os primeiros a serem adoptados. Não há problema em contactar-nos directamente”, reforçou.

Entre Janeiro e agosto deste ano, deram entrada no Centro de Recolha Oficial (CRO) um total de 133 animais dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, sendo 110 só em Abrantes. No mesmo período, registaram-se 154 saídas, das quais 111 foram adopções e 17 devoluções aos tutores, após divulgação nas redes sociais. A vereadora voltou a apelar à colocação do microchip electrónico, medida que permite identificar com maior facilidade os animais e facilitar o seu regresso a casa, explicando que, só no concelho de Abrantes, a equipa do CRO percorreu 15.723 quilómetros no âmbito das actividades de recolha, consultas médicas e esterilizações.

Relativamente ao primeiro semestre de 2024, verificou-se um aumento para o dobro no número de adopções face ao período homólogo, acompanhado por uma redução da taxa de óbitos e um reforço no número de esterilizações, resultado do trabalho conjunto com associações locais e cuidadores de colónias de gatos. Em Junho, o município assumiu a campanha de vacinação antirrábica, que permitiu vacinar 369 canídeos, identificar electronicamente 113 e emitir 197 boletins sanitários.

A vereadora recordou ainda que, em Janeiro, terminaram as obras de melhoramento exterior do canil, financiadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), onde está em fase final a construção de uma sala de cirurgias, que permitirá realizar tratamentos no próprio CRO, reduzindo custos e deslocações. Celeste Simão aproveitou para agradecer à equipa do CRO, aos cuidadores de colónias de gatos e aos cidadãos que colaboram na captura e protecção de animais errantes, reconhecendo que a participação da comunidade tem sido determinante para este trabalho.