uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.11 1ª página Sociedade Abrantes regista aumento significat ...

Abrantes regista aumento significativo de adopções de animais

Entre Janeiro e Agosto, o Centro de Recolha Oficial de Abrantes registou 111 novas adopções de cães e gatos e 17 devoluções a tutores, num total de 154 saídas de animais, evidenciando um crescimento notável face ao período homólogo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A vereadora Celeste Simão apelou, na reunião de câmara de Abrantes de terça-feira 2 de Setembro, a uma adopção responsável e ao não abandono de animais, sublinhando em particular a necessidade de não deixar cães ou gatos à porta do canil municipal. “Quando nos deixam animais muito pequeninos, eles são geralmente os primeiros a serem adoptados. Não há problema em contactar-nos directamente”, reforçou.
Entre Janeiro e agosto deste ano, deram entrada no Centro de Recolha Oficial (CRO) um total de 133 animais dos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, sendo 110 só em Abrantes. No mesmo período, registaram-se 154 saídas, das quais 111 foram adopções e 17 devoluções aos tutores, após divulgação nas redes sociais. A vereadora voltou a apelar à colocação do microchip electrónico, medida que permite identificar com maior facilidade os animais e facilitar o seu regresso a casa, explicando que, só no concelho de Abrantes, a equipa do CRO percorreu 15.723 quilómetros no âmbito das actividades de recolha, consultas médicas e esterilizações.
Relativamente ao primeiro semestre de 2024, verificou-se um aumento para o dobro no número de adopções face ao período homólogo, acompanhado por uma redução da taxa de óbitos e um reforço no número de esterilizações, resultado do trabalho conjunto com associações locais e cuidadores de colónias de gatos. Em Junho, o município assumiu a campanha de vacinação antirrábica, que permitiu vacinar 369 canídeos, identificar electronicamente 113 e emitir 197 boletins sanitários.
A vereadora recordou ainda que, em Janeiro, terminaram as obras de melhoramento exterior do canil, financiadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), onde está em fase final a construção de uma sala de cirurgias, que permitirá realizar tratamentos no próprio CRO, reduzindo custos e deslocações. Celeste Simão aproveitou para agradecer à equipa do CRO, aos cuidadores de colónias de gatos e aos cidadãos que colaboram na captura e protecção de animais errantes, reconhecendo que a participação da comunidade tem sido determinante para este trabalho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...