 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-11
Academia 100 Fios fomenta a literacia digital nas freguesias de Abrantes

Academia 100 Fios fomenta a literacia digital nas freguesias de Abrantes

A Academia 100 Fios volta a dinamizar oficinas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas freguesias do concelho de Abrantes, numa iniciativa que visa fomentar a literacia digital junto da população. As sessões têm como objectivo capacitar os participantes para uma cidadania digital activa, promovendo a utilização dos serviços públicos online e incentivando a participação plena na sociedade digital.
Cada oficina terá a duração de 60 minutos e está limitada a 12 participantes. As inscrições podem ser efectuadas na sede das juntas de freguesia, na Biblioteca Municipal António Botto, por telefone ou emails disponíveis nos respectivos sites.

