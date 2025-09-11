Academia 100 Fios fomenta a literacia digital nas freguesias de Abrantes

A Academia 100 Fios volta a dinamizar oficinas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas freguesias do concelho de Abrantes, numa iniciativa que visa fomentar a literacia digital junto da população. As sessões têm como objectivo capacitar os participantes para uma cidadania digital activa, promovendo a utilização dos serviços públicos online e incentivando a participação plena na sociedade digital.

Cada oficina terá a duração de 60 minutos e está limitada a 12 participantes. As inscrições podem ser efectuadas na sede das juntas de freguesia, na Biblioteca Municipal António Botto, por telefone ou emails disponíveis nos respectivos sites.