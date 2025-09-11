Benavente acolhe Expo-Feira Nacional de Coleccionismo
O Centro Cultural de Benavente recebe, no dia 27 de Setembro, a XXII Expo-Feira Nacional de Coleccionismo, organizada pelo Núcleo Filatélico e Numismático de Benavente. O encontro arranca às 9h00 com a chegada dos coleccionadores e distribuição de mesas. A sessão oficial está marcada para as 10h00, seguindo-se a entrega de lembranças às 12h45. Após a pausa para almoço, a feira reabre às 14h30 e encerra pelas 15h30. A participação é gratuita, mediante inscrição online, e a entrada é livre para visitantes, permitindo o contacto do público com peças de filatelia, numismática e outros objectos de colecção.
