Companhia das Lezírias aumenta produção de cortiça mas rendimento pode ser menor

Produção corticeira da Companhia das Lezírias em 2025 superou as expectativas, mas o resultado económico poderá ser inferior ao do ano passado devido à quebra acentuada no preço da cortiça.

A campanha de tiragem de cortiça da Companhia das Lezírias, uma das maiores explorações do país, atingiu as 52 mil arrobas (780 toneladas), mas enfrenta desafios como a quebra de preços e o envelhecimento da mão-de-obra especializada. Segundo dados divulgados pela Companhia das Lezírias à Lusa, a produção superou as expectativas. Estavam previstas 45 mil arrobas — cerca de 675 toneladas — mas a Primavera, generosa em chuva, permitiu às árvores “manifestarem disponibilidade para largar mais cortiça”, explicou o presidente do conselho de administração da empresa pública, Eduardo Oliveira e Sousa.

“Este ano incluímos na área de extracção umas parcelas que estavam com a tiragem irregular. E isso foi possível devido às condições favoráveis da atmosfera. Tivemos uma boa primavera em termos de precipitação e, portanto, há água armazenada no solo, e as árvores manifestaram disponibilidade para largar mais cortiça”, detalhou.

Apesar do acréscimo na produção, das 45 mil arrobas para 52 mil, o resultado económico poderá ser inferior ao ano de 2024, devido à quebra acentuada no preço da cortiça. “O resultado económico é capaz de ser menor do que foi em 2024”, lamenta o presidente, atribuindo a quebra de preços ao excesso de cortiça armazenada na indústria e à instabilidade dos mercados internacionais. “As guerras vieram prejudicar as trocas comerciais, e as taxas anunciadas pelos Estados Unidos também causaram perturbação no ambiente comercial”, acrescentou.

Apesar da quebra nos preços, Portugal continua a liderar nas exportações de cortiça: é o maior produtor e a indústria nacional — com destaque para o Grupo Amorim — continua a liderar o sector a nível global. “Temos a presença da cortiça portuguesa em aplicações tão diversas como rolhas, pavimentos, peças para automóveis, pranchas de surf e até componentes do Space Shuttle”, enumera o responsável.

Um dos desafios apontados por Eduardo Oliveira e Sousa é o envelhecimento da mão-de-obra especializada na tiragem, uma arte que exige técnica apurada e que enfrenta dificuldades na renovação geracional. “É uma actividade exigente, que requer conhecimento profundo da árvore e da cortiça. Há cada vez menos jovens a aprender este ofício”, alertou.

Para além do envelhecimento da população, Eduardo Oliveira e Sousa reconhece que o mercado enfrenta outros desafios, nomeadamente a concentração empresarial, que reduziu o número de compradores disponíveis. “A indústria tem de dar as mãos e perceber que precisa de aumentar o valor da compra para garantir o fornecimento”, afirmou, acrescentando que o valor praticado este ano é o mesmo de há 20 anos. “O agricultor está a perder dinheiro com um produto de excelência”, diz.

Ainda assim, acredita que a cortiça portuguesa continuará a ser valorizada, mas alerta para a importância de manter “equilíbrio entre produção e comercialização”. “Sem esse equilíbrio aumenta o risco de desvalorização — e, com ele, a “desmotivação dos produtores”, concluiu.

A Companhia das Lezírias (CL) ocupa um território diverso, compreendido entre os rios Tejo e Sorraia, dividido pela Recta do Cabo (E.N.10) em Lezíria Norte e Lezíria Sul. Além da cortiça, a CL cultiva arroz em várias zonas, como os Pauis de Magos, Belmonte e Lavouras, totalizando cerca de 1.500 hectares. Na Charneca do Infantado e nos pauis, a exploração directa inclui ainda milho, vinha e olival, numa área que ultrapassa os 11.000 hectares.