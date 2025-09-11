Empresa anuncia investimento de 20 ME em unidade de biometano em Benavente

Ferbgás vai produzir energia a partir de resíduos agropecuários. A entrada em funcionamento da unidade de produção de biometano está prevista para o início de 2027, estimando-se a criação de 10 a 15 postos de trabalho directos e mais de 30 indirectos.

A Ferbgás Renováveis vai investir 20 milhões de euros na construção de uma unidade de produção de biometano no concelho de Benavente, com arranque previsto para o primeiro semestre de 2026, anunciou a empresa. Segundo um comunicado, a nova infraestrutura terá capacidade para produzir cerca de 40 gigawatts-hora (GWh) por ano de biometano, o equivalente ao consumo anual de aproximadamente 8.000 habitações. O gás renovável utilizado neste equipamento poderá também ser usado directamente nos sectores industrial, agrícola e rodoviário.

“Aquilo que estamos a fazer em Benavente é resolver um problema real para os produtores da região — dar destino ambientalmente adequado aos resíduos, desbloquear crescimento e gerar energia limpa com viabilidade económica”, afirmou Rafael Ferrari, presidente executivo da Ferbgás, citado em comunicado. Designado “Benavente Bioenergy”, a unidade insere-se no plano estratégico da empresa “para promover a transição energética” e funcionará como receptor de resíduos agropecuários da região, nomeadamente “estrumes e chorumes de explorações de bovinos e pequenos ruminantes”, permitindo aos produtores locais “cumprir exigências ambientais” e expandir a actividade “de forma sustentável”.

Além da produção de energia renovável, o projecto prevê ainda a valorização dos subprodutos, como o biofertilizante resultante da digestão anaeróbia, que será devolvido à economia agrícola local. “Promove-se assim a fertilização orgânica dos solos e encerra-se o ciclo da economia circular”, lê-se no comunicado. De acordo com a nota, a entrada em funcionamento está prevista para o início de 2027 e estima-se a criação de 10 a 15 postos de trabalho directos e mais de 30 empregos indirectos nas áreas de logística, manutenção, operação agrícola e serviços.

A empresa refere que este investimento faz parte de um plano mais amplo, que prevê aplicar mais de 200 milhões de euros na construção de 10 unidades de produção de biometano em Portugal até 2030, adiantando que está também a desenvolver o seu primeiro projecto internacional em Espanha.