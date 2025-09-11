Escuteiros de Cem Soldos foram a Inglaterra conhecer o berço do escutismo

Actividade decorreu entre os dias 19 e 26 de Agosto. Grupo de 37 elementos realizou sonho ao visitar a ilha de Brownsea, considerada o berço do escutismo.

O Agrupamento de Escuteiros 837 de Cem Soldos participou numa actividade escutista em Inglaterra. A ilha de Brownsea, considerada o berço do escutismo, foi o destino principal da viagem que decorreu entre os dias 19 e 26 de Agosto. Este foi um sonho tornado realidade para os 37 elementos que participaram na iniciativa. Em comunicado de imprensa, o Agrupamento de Escuteiros de Cem Soldos explica que a ideia surgiu em 2018, tendo sido abandonada pouco tempo depois devido à pandemia. Em 2023 decidiram avançar com datas, campanhas de angariação, regulamentos e muitas outras burocracias. Em Setembro de 2024 encetaram-se os primeiros contactos e até à data da viagem foram vivendo entre burocracia e preparação escutista.

Em Brownsea estiveram oito noites a acampar, houve tempo para explorar, mergulhar, meditar, orar e para reflectir. Passaram ainda pelas localidades de Youlbury e Oxford. “Foram felizes durante uma semana em Inglaterra, encontraram a origem e trouxeram no bolso o desafio de recomeçar”, pode ler-se no comunicado.