Ex-ministro da Economia no conselho estratégico da Cimpor

O ex-ministro da Economia, Pedro Reis, que não integrou o novo Governo de Luís Montenegro, vai integrar o conselho estratégico da Cimpor, empresa cimenteira que visitou duas vezes quando foi governante. O ex-ministro será consultor estratégico da maior cimenteira do país, informou a Cimpor em comunicado. Com 57 anos, Pedro Reis foi apontado pela empresa para ser vice-presidente do Conselho Consultivo Estratégico da Cimpor, cuja fábrica em Alhandra visitou, enquanto ministro da Economia, em Outubro de 2024 e em Abril deste ano.

Suat Çalbiyik, chairman global da Cimpor, saúda a nomeação de Pedro Reis considerando a sua experiência profissional “uma relevante mais-valia para a Cimpor, à medida que aceleramos a execução do nosso plano de negócios e da nossa estratégia de investimento, no mercado português bem como nos mercados internacionais onde operamos”, refere, citado em comunicado pela empresa.

Pedro Reis desempenhou anteriormente outras funções, incluindo presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), e ocupou cargos de liderança no sector financeiro, nomeadamente no banco Millennium BCP. Na Cimpor, Pedro Reis apoiará a estratégia de crescimento da empresa em múltiplos mercados e segmentos de negócio, “ao reforçar o seu posicionamento como líder global no sector do cimento e dos materiais de construção”, diz a empresa em comunicado.