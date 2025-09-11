uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.11 1ª página Sociedade Jovem detido no Entroncamento por t ...

Jovem detido no Entroncamento por tráfico de droga

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um jovem de 19 anos foi detido no Entroncamento pelos crimes de condução sem habilitação legal e suspeita de tráfico de estupefaciente, anunciaram as autoridades policiais. Segundo o comando distrital da PSP de Santarém, a detenção ocorreu na sequência da abordagem policial durante uma fiscalização rodoviária, tendo sido apreendidas 90 doses de haxixe, 100 doses de MDMA/Ecstasy, um telemóvel, uma balança de precisão e perto de 600 euros em numerário. O detido foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR), aguardando o desenrolar do processo em liberdade. A detenção ocorreu no dia 24 de Agosto.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...