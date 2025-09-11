uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-11
Edição de 2025.09.11 Sociedade Limpeza do Ribeiro das Ceroulas já ...

Limpeza do Ribeiro das Ceroulas já arrancou em Alenquer

O Ribeiro das Ceroulas, na Aldeia Galega da Merceana, começou a ser limpo, segundo disse e a O MIRANTE o vereador da Câmara de Alenquer, Paulo Franco, acrescentando que os trabalhos ainda decorrem durante esta semana. De acordo com o autarca, até ao final de Setembro estão a ser limpos vários cursos de água no concelho, nomeadamente em Ribafria, Montegil, Espinçadeira, Mato, Atouguia e Ota. No caso da Ponte Azedia, em Ribafria, os trabalhos envolvem também o desassoreamento.
Recorde-se que Paulo Franco já tinha afirmado que a prioridade na limpeza de cursos de água recai sobre zonas que têm habitações junto ao leito das ribeiras, sendo que a limpeza das linhas de água que ficam fora dos aglomerados urbanos não compete à Câmara de Alenquer, mas sim aos próprios confinantes.

