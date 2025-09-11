Matança de gatos em Vila Franca de Xira ainda sem responsáveis

Ministério Público ainda não começou a ouvir depoimentos sobre a chacina de animais que aconteceu no Centro de Recolha Oficial de Vila Franca de Xira, um episódio que chocou a comunidade e que ainda está sem culpados.

Praticamente um ano depois de 16 gatos terem sido encontrados mortos no Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais abandonados de Vila Franca de Xira, ainda não há ninguém identificado pelo que aconteceu. Fonte judicial avança a O MIRANTE que o Ministério Público, que está a dar seguimento à queixa-crime apresentada pelo município de Vila Franca de Xira, ainda não começou a realizar os inquéritos necessários ao desenvolvimento da investigação, não havendo ainda conclusões sobre quem e o que terá levado ao crime misterioso que chocou a comunidade no ano passado.

Caso o Ministério Público não venha a conseguir identificar um autor para o sucedido, o processo poderá vir a ser arquivado até ao surgimento de novas provas que permitam a sua reabertura. Os relatórios das autópsias realizadas aos gatos encontrados mortos no gatil do CRO, recorde-se, já tinham sido remetidos à justiça pela câmara, na sequência da queixa-crime apresentada pelo município. A matança chocou a comunidade e levou mesmo a vereadora com o pelouro da saúde animal, Manuela Ralha, a descrever o que aconteceu como “acto terrorista”.

Os gatos foram encontrados mortos, com sinais de extrema violência, dentro do gatil do CRO que o município tem em Castanheira do Ribatejo em Setembro do ano passado. A convicção inicial era de que alguém teria entrado nas instalações na noite de 28 de Setembro e aberto o gatil e uma box com cães situada ao lado, colocando as duas espécies em contacto directo. Um cenário que levantou dúvidas por não terem sido encontrados sinais de arrombamento das instalações e pelo facto de os alarmes não terem disparado. O município também descartou a possibilidade de ter ocorrido um erro humano no fecho das boxes dos animais. Só quando os técnicos do CRO chegaram ao espaço, no dia seguinte, é que se depararam com a situação. Além dos 16 gatos que morreram também desapareceram outros dez.

O assunto chegou também a ser falado várias vezes em reuniões de câmara e, por último, em assembleia municipal, com o eleito Nelson Simões Batista (partido Pessoas, Animais, Natureza) a reagir à situação pedindo a realização de um inquérito que apurasse responsabilidades para o que aconteceu, pedindo justiça. “Foi uma tragédia chocante que afecta a confiança pública nas instituições e na capacidade do município de proteger os mais vulneráveis”, referiu.