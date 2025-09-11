Octogenário detido em Amêndoa por ameaçar filha e cunhada

Um octogenário foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Amêndoa, no concelho de Mação, por suspeita dos crimes de dano com violência e ameaça com arma de fogo a duas pessoas suas familiares. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito, de 83 anos, com recurso a uma espingarda de caça, terá destruído parte de uma viatura, propriedade de uma das vítimas, ameaçando ainda a integridade física da filha e de uma cunhada com a mesma arma.

Os factos, segundo a mesma nota, decorrem num “contexto de anteriores ameaças, injúrias e perseguição para com a sua filha, residente numa habitação contígua à do suspeito, e que lhe foi doada por este no passado”. Segundo a PJ, o objectivo do suspeito “é que a filha abandone a propriedade”.