Onze detidos por tráfico de droga ficam em liberdade a aguardar desenrolar do processo

Onze detidos por tráfico de droga nos distritos de Santarém, Lisboa e Leiria ficaram sujeitos a apresentações bissemanais às autoridades policiais e proibidos de contactar com testemunhas e consumidores, medida de coacção aplicada pelo Tribunal de Leiria, disse à agência Lusa Ricardo Serrano Vieira, advogado de dois dos arguidos. No interrogatório, que decorreu nos dias 2 e 3 de Setembro, o juiz de Instrução Criminal não aplicou medidas de coacção a uma mulher, que foi constituída arguida e notificada para ser presente a tribunal, mas não tinha ficado detida.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou no dia 3 a detenção de oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 20 e os 56 anos, por tráfico de droga, nos concelhos de Coruche e Cartaxo (Santarém), de Alenquer, Lourinhã e Torres Vedras (Lisboa) e de Bombarral e Peniche (Leiria). Foram ainda apreendidas 500 doses de cocaína. No âmbito da operação, cuja investigação decorria desde Abril de 2024, os militares da guarda deram cumprimento a 28 mandados de busca, tendo sido apreendidos nove veículos automóveis, 18 telemóveis, duas balanças digitais, 500 doses de cocaína, 68.215 euros em numerário e vários sacos de embalamento de droga. Foram também apreendidos um LCD, um gorro passa-montanhas, uma arma artesanal feita de madeira e pregos e uma arma de fogo municiada com seis munições, 28 munições, uma caçadeira e uma espingarda de ar comprimido.

No decorrer das diligências foram ainda elaborados dois autos de contra-ordenação pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torres Vedras, relacionados com falta de higiene de cães e ausência de registo de répteis junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Na acção, outros três homens, entre os 19 e os 35 anos, foram constituídos arguidos pelos mesmos crimes.