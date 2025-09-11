uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-11
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.11 1ª página Sociedade PSD de Coruche exige reunião urgent ...

PSD de Coruche exige reunião urgente com Ecolezíria devido ao lixo acumulado

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O PSD de Coruche anunciou sexta-feira, 29 de Agosto, ter solicitado à administração da empresa intermunicipal Ecolezíria uma reunião urgente para esclarecer os “graves problemas” na recolha do lixo no concelho. Em comunicado, assinado pelo presidente da concelhia social-democrata de Coruche, Francisco Gaspar, o partido denuncia “o acumular de lixo nas ruas”, contentores “partidos”, viaturas de recolha “avariadas há muito tempo e sem reparação” e um serviço “degradado de forma inadmissível”.
Segundo o PSD, estas situações têm limitado a recolha do lixo e aumentado a sua acumulação por todo o concelho, criando problemas para a saúde e salubridade públicas. Os sociais-democratas querem perceber junto da administração da Ecolezíria quais as dificuldades e o que conduziu, ao longo dos últimos anos, a esta situação limite, sublinhando que é necessário esclarecer as populações e dar garantias de futuro.
O comunicado recorda que a Ecolezíria é uma empresa intermunicipal, com participação do município de Coruche, pelo que o PSD considera que é fundamental conhecer a forma como a empresa tem sido gerida, quem o fez, porque o fez e como o fez, responsabilizando-a pelos graves danos de higiene e limpeza sentidos nas freguesias do concelho.
O PSD de Coruche acrescenta que dará nota pública do resultado da reunião assim que esta se realizar, defendendo que a mesma deve ocorrer com a maior brevidade possível dada a relevância do tema.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...