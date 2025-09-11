PSD de Coruche exige reunião urgente com Ecolezíria devido ao lixo acumulado

O PSD de Coruche anunciou sexta-feira, 29 de Agosto, ter solicitado à administração da empresa intermunicipal Ecolezíria uma reunião urgente para esclarecer os “graves problemas” na recolha do lixo no concelho. Em comunicado, assinado pelo presidente da concelhia social-democrata de Coruche, Francisco Gaspar, o partido denuncia “o acumular de lixo nas ruas”, contentores “partidos”, viaturas de recolha “avariadas há muito tempo e sem reparação” e um serviço “degradado de forma inadmissível”.

Segundo o PSD, estas situações têm limitado a recolha do lixo e aumentado a sua acumulação por todo o concelho, criando problemas para a saúde e salubridade públicas. Os sociais-democratas querem perceber junto da administração da Ecolezíria quais as dificuldades e o que conduziu, ao longo dos últimos anos, a esta situação limite, sublinhando que é necessário esclarecer as populações e dar garantias de futuro.

O comunicado recorda que a Ecolezíria é uma empresa intermunicipal, com participação do município de Coruche, pelo que o PSD considera que é fundamental conhecer a forma como a empresa tem sido gerida, quem o fez, porque o fez e como o fez, responsabilizando-a pelos graves danos de higiene e limpeza sentidos nas freguesias do concelho.

O PSD de Coruche acrescenta que dará nota pública do resultado da reunião assim que esta se realizar, defendendo que a mesma deve ocorrer com a maior brevidade possível dada a relevância do tema.