 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-11
Edição de 2025.09.11

PSP com dificuldades em remover carros abandonados em Tomar

Polícia só tem um reboque para todo o território do Médio Tejo, o que limita a sua resposta no que respeita à retirada de veículos abandonados no espaço público.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem tido dificuldades em remover automóveis abandonados na via pública em Tomar porque só há um reboque para toda a região do Médio Tejo, o que condiciona a acção das autoridades. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), na mais recente reunião do executivo municipal. O tema foi introduzido pelo vereador da oposição Luís Francisco (PSD), que alertou para a existência de um conjunto de veículos com sinais de abandono em Tomar, localizados no Bairro 1º de Maio e nas proximidades.
Na resposta, Hugo Cristóvão reconheceu que essa é uma situação que vai acontecendo um pouco por toda a cidade e até nas aldeias. O presidente garantiu que o município tem conversado com a PSP, indicando e pedindo que dê atenção a determinados casos. Explicou que há questões formais que têm que ser cumpridas. “A PSP não pode simplesmente chegar e retirar um carro da via pública, tem que notificar os proprietários, há prazos que têm que ser dados, e passado esse período, que é de cerca de um mês, é que pode haver a retirada”, esclareceu. Relativamente ao reboque, o autarca informou que a autarquia tem manifestado disponibilidade para apoiar a PSP na retirada dos veículos, através do reboque municipal. “Até agora nunca nos foi solicitado, mas estamos disponíveis”, frisou.

